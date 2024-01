"Peter Kloeppel DURCHLEUCHTET – Was läuft schief in Deutschland?": Kritik zur RTL-Reportage

Die Stimmung im Land ist schlecht. Peter Kloeppel will in seiner Reportage herausfinden, woran das liegt. Wie steht es um die Bürokratie, die Digitalisierung und den Fachkräftemangel in Deutschland?

Ja, spüren wir es denn nicht alle? Irgendwas läuft grundsätzlich schief in Deutschland! Die Bahn kommt immer zu spät oder überhaupt nicht, Bürokratie und Regelwut atomisieren gute (Geschäfts-)Ideen, und dann sind da ja noch der neuerliche Pisa-Schock, unser albernes Digitalisierungs-Niveau und natürlich der Fachkräftemangel!

Komplexe Systeme mit 3D-Grafiken erklärt Über einen Teilbereich deutscher Peinlichkeiten hatte RTL-Anchormann Peter Kloeppel bereits in seiner ersten langen Primetime-Reportage unter dem knalligen Großbuchstaben-Titel "DURCHLEUCHTET" berichtet. Im Juni debütierte der Mann fürs politisch-gesellschaftlich Seriöse bei RTL mit einer Sendung über die Probleme der Deutschen Bahn. Nun wird der Fokus in "Peter Kloeppel DURCHLEUCHTET – Was läuft schief in Deutschland?" deutlich weiter gefasst.

In 90 Minuten (plus Werbung) nähert sich Kloeppel als Presenter den Problembereichen zwar journalistisch exakt, aber auch mit neuen Ideen an, die das Format von öffentlich-rechtlichen Ansätzen ein wenig unterscheiden: Man experimentiert mit eigenen Praktika, um die Probleme des Arbeitsmarktes zu verstehen, oder versucht, die Komplexität deutscher Systeme mithilfe von 3D-Grafiken und Animationen verständlich machen.

Es wird nicht alles schlecht geredet Es geht um das Paradox aus Zuwanderung, Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit oder darum, was andere Länder (Japan oder Estland) besser machen als wir. Was genau denken Jungunternehmer wie Marco Scheel über Deutschland, dessen Wutrede gegen behördliche Auflagen millionenfach im Netz geklickt wurde?

Dabei macht der Film nicht den Fehler, alles schlecht zu reden, sondern versucht eine lösungsorientierte Position einzunehmen, ohne dabei zwanghaften Optimismus versprühen zu wollen. Im Juni 2023 hat das mit "Peter Kloeppel DURCHLEUCHTET: Das Chaos bei unserer Bahn" ziemlich gut funktioniert. Die RTL-Reporter waren nah dran an den Menschen, die verschiedene Bereiche des Unternehmens vertraten. Man bekam einen guten Eindruck vom Alltag des Betriebes samt angenehm nüchternen Blick auf dessen Probleme. Zudem wurden die komplexen Gründe des Scheiterns anschaulich und verständlich erklärt.

Welche Lösungsansätze gibt es? Auch in Kloeppels neuem Film wurde nun wieder ein menschlicher Ansatz gewählt: Reporter Thorsten Schorn besucht das nordrhein-westfälische Korschenbroich, eine typische deutsche Klein- und Mittelstadt, die stark unter Fachkräftemangel leidet. Als Praktikant packt Schorn beim Metzger, im Sanitärbetrieb und in einem Gasthaus mit an – all diese Betriebe stehen aufgrund personeller Engpässe unter Druck.

Können Automatisierung und KI Lösungsansätze für die die Probleme unserer älter werdenden Gesellschaft darstellen? Welche anderen kreativen Lösungen haben deutsche Köpfe und ganz normale Werktätige anzubieten, um das Land aus dem Stillstand-Frust herauszuholen?

So schlecht sind wir nicht Reportagen und Dokus zu etwas weiter gefassten gesellschaftlichen Fragen liegen offenbar im Trend. Das ZDF machte daraus die Metathemen-Reihe "Am Puls", in der Nachrichtenmann Christian Sievers bereits im Sommer 2023 eine der Kloeppel-Sendung sehr ähnliche Frage stellte: "Am Puls mit Christian Sievers: Stillstand und Regelwut – verspielt Deutschland die Zukunft?" ist übrigens in der Mediathek des Mainzer Senders noch bis Mitte 2025 abrufbar. Ob Deutschland bis dann einen großen Schritt nach vorne gemacht hat? Oder lauert danach dann doch der Abgrund auf uns?

Ein bisschen aufpassen muss man schon, viele Dinge, die in der deutschen Gesellschaft nach wie vor gut oder sogar vorbildlich funktionieren, nicht kaputt zu reden. Doch sowohl "Am Puls" wie auch "Durchleuchtet" zielen diesbezüglich angenehm deutlich an der Populismus-Falle vorbei. Beide Formate üben sich nicht in Krawall, sondern recherchieren seriös und vor Ort. Man ist an echten Antworten, der Wahrheit und vor allem an der Lösung der Probleme orientiert. Ein richtiger Ansatz.

Peter Kloeppel DURCHLEUCHTET – Was läuft schief in Deutschland? – Do. 11.01. – RTL: 20.15 Uhr