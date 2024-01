Sensation: Weltstar Kim Kardashian wird Rede in Deutschland halten

Die Hamburger Digitalmesse OMR darf sich über die Zusage einer überaus prominenten Rednerin freuen: Wie die Veranstalter am Donnerstag ankündigten, wird keine Geringere als Kim Kardashian bei der Veranstaltung im Mai auf der Bühne stehen.

Kim Kardashian kommt zum OMR Festival. Die US-amerikanische Influencerin und Unternehmerin wird bei der Hamburger Digitalmesse im Mai als eine von mehr als 750 Rednerinnen und Rednern auftreten und den Besucherinnen und Besuchern Tipps in puncto Online-Marketing mit auf den Weg geben. In der Vergangenheit standen bereits Stars wie Serena Williams, Quentin Tarantino und Ashton Kutcher als sogenannte "Speaker" auf der Messe-Bühne.

Ebenfalls zu Gast sein werden in diesem Jahr unter anderem der Musikproduzent Rick Rubin, YouTube-Star und Kosmetik-Unternehmerin Mrs. Bella, die Politiker Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sowie die Sängerin Vanessa Mai.

Wer Kardashian und Co. live auf der Bühne sehen möchte, muss jedoch tief in die Tasche greifen: Tickets für die Veranstaltung gibt es online ab 499 Euro zu erwerben. Wer zudem Zugang zur "Finance-Forward-Konferenz" erhalten möchte, muss stolze 899 Euro hinblättern.

Das OMR Festival findet am 7. und 8. Mai 2024 in den Messehallen Hamburg statt. Im Vorjahr besuchten rund 72.000 Leute die Hamburger Veranstaltung, die als eine der größten Messen in Europa gilt.