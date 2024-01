Netflix-Action mit Kevin Hart als Meisterdieb: Kritik zu "Lift"

Unmöglich ist schon mal gar nichts, erst recht nicht für das Schlitzohr Cyrus Whitaker (Kevin Hart). Der Kunstdieb schafft es sogar, ein NFT, ein digitales Kryptokunstwerk, zu klauen. Man geht halt mit der Zeit, wenn Rembrandt und van Gogh nicht mehr genug Gewinn abwerfen. Im Netflix-Film "Lift" allerdings kommt auch Whitaker ab 12. Januar an seine Grenzen – und zwar in 10.000 Metern Höhe.

Regisseur F. Gary Gray kennt sich mit Heist-Movies aus. In "The Italien Job" erzählte er vor 20 Jahren selbstironisch, raffiniert und mit einem Augenzwinkern von einem großen Coup. Damals ging es um 35 Millionen Dollar und eine Handvoll Mini Cooper. Diesmal wird's noch größer. Whitaker will eine halbe Milliarde in Goldbarren stehlen. Das Problem: Die heiße Ware befindet sich in einem fliegenden Airbus A380.