Patrick Lindner hält öffentlich-rechtliche Darstellung von LGBTQ-Themen in Medien für Provokation

Vor allem die öffentlich-rechtlichen TV-Sender liefen Lindner zufolge Gefahr, "auf diese Nummer aufzuspringen" und dann Leute zu präsentieren, "bei denen dann die Menschen sagen: 'Was sind das für Figuren, die da gezeigt werden? Was sind das für Menschen, die plötzlich in der Öffentlichkeit stehen und so gehypt werden?'"