Kühnert schiebt Schuld an Agrardiesel-Streit auf Union und FDP

Die Subventionskürzungen beim Agrardiesel seien vonseiten der SPD so nicht vorgesehen gewesen. Das erklärte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nun im ZDF-"Morgenmagazin": "Sie werden nirgendwo in einem SPD-Programm finden, dass die Abschaffung der Agrardiesel-Subvention jetzt zum neuen Jahr angezeigt gewesen wäre."

Weiter sprach Kühnert von "riesigen Aufgaben", die die SPD im Rahmen der traditionellen Jahresauftakt-Klausur am Donnerstag in Angriff nehmen wolle: "Der Staat hat ein Einnahmenproblem", mahnte Kühnert. "Wenn wir nicht grundsätzlich an unsere Finanzierungsinstrumente rangehen, haben wir ein noch größeres Problem in Deutschland." Es sei keine Option, "dass wir uns in die Zukunft sparen, sondern wir müssen investieren".