"Kiss – Die heißeste Band der Welt": Kritik zur Doku über die Rockband

Viele Stars kommen zu Wort

So kommen im Film Stars wie Tom Morello (Rage Against the Machine) und Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) zu Wort. Sie verneigen sich vor dem noch immer skurrilsten Quartett der Musikgeschichte: Musiker, die sich als Comic-Helden inszenierten – vier geschminkte Rocker auf Plateauschuhen. Kiss waren nie und sind auch heute keine normale Band. Aber sie sind in mancherlei Hinsicht Vorbild für so viele andere. Von ihrem Selbstvermarktungsgeschick kann man in der Tat nur lernen.