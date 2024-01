"Wilsberg – Ein Detektiv und Gentleman": TV-Kritik zur neuen Krimi-Folge mit Leonard Lansink

Klar: Münster ist nicht London, und Georg Wilsberg ist nicht Sherlock Holmes. Zu diesem etwas großspurigen Vergleich lässt sich der phlegmatische Hobbydetektiv (Leonard Lansink) in seinem 80. Fall dennoch hinreißen. Dass sein britischer Besucher John Cross (August Zirner) ihn in einem Nebensatz mal eben zu Dr. Watson degradiert, kann Wilsberg schließlich nicht auf sich sitzen lassen. Den Einwand, dass John Cross und Sherlock Holmes sich das Herkunftsland teilen, lässt der Münsteraner Ermittler nicht gelten. Schließlich, stellt Wilsberg richtigerweise klar, "war Watson auch Engländer".

Dass sich die beiden älteren Herren im Laufe des ZDF-Films "Wilsberg – Ein Detektiv und Gentleman" überhaupt – in welcher Konstellation auch immer – als Ermittler-Duo begreifen, ist angesichts Wilsbergs anfänglicher Antipathie durchaus überraschend. Schon die erste Begegnung steht unter keinem guten Stern: Der knorrige Detektiv kann wenig anfangen mit dem britischen Charme von John Cross, der sich als Historiker aus England vorstellt und eigentlich nur in Wilsbergs Antiquariat nach Literatur sucht. Anna (Rita Russek) hingegen ist hin und weg von dem Gentleman von der Insel – ein Grund mehr für Wilsberg, seinem Kunden die Tür zu weisen.

Letzterer behauptet, er sei in den 80er-Jahren in der Oxford-Kaserne stationiert gewesen und habe dort lediglich seine Erinnerung auffrischen wollen. Wilsberg zweifelt an der Glaubwürdigkeit des britischen Besuchers – tut sich aber trotzdem mit ihm zusammen, um den Fall des getöteten Taxifahrers aufzuklären. Logisch: Kein Holmes ohne Watson. Oder umgekehrt.