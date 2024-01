"Fuchs und Strohe liefern ab": TV-Kritik zur VOX-Sendung mit Steffen Hallaschka

In ihrer gewohnten Umgebung, in der Regel einer bestens eingespielten Großküche mit geschulten Teams, sind Viktoria Fuchs und Max Strohe unbestritten Profis am Herd. Bei ihrem zweiten VOX-Einsatz bei "Fuchs und Strohe liefern" geraten sie allerdings erneut ziemlich ins Schwitzen. Einmal mehr sind sie als spontane Urlaubsvertretungen für die Koch-Stars Tim Mälzer und Steffen Henssler gefragt, die sonst den ungewöhnlichen Dienst in einem Hamburger Pop-up-Lieferservice stemmen. Auch sie müssen sich mit möglichst originellen Kochideen duellieren – unter extremen Zeitdruck.