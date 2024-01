"Die Toten vom Bodensee": Kritik zur neuen Krimi-Folge mit Alina Fritsch

Schwarze Gespenster

Während Oberländer schwer mit der Alleinerziehung seiner pubertierenden Tochter Luna (Fiona Katharina Neumeier) beschäftigt ist, ermittelt die vor zwei Episoden aus Wien nach Vorarlberg gekommene Inspektorin so scharfzüngig, als müsste sie einen weißen Hai mit der Harpune erlegen. Beim Tod der Yogalehrerin und reichen Immo-Erbin Daria Ballhofer, die mit einem Gewicht am Hals aus dem See gezogen wird, hat sie sogleich deren Ehemann in Verdacht. Victor Ballhofer (Marc Benjamin) hatte mit der Toten eine schlechte Ehe geführt, so wird besonders von Darias Mutter (Regula Grauwiller) suggeriert. Daria hatte vor ihrem Tod – doch nochmal – schwarze Gespenster in Bildern an die Wand gemalt.