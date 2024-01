Mola Adebisi wird mit 50 überraschend Vater: "Nicht geplant"

Emma Stone empfiehlt sich für zweiten Oscar

Frankenstein trifft „Barbie“ – Kritik zur grotesken Fantasy-Komödie „Poor Things“ mit Emma Stone und Willem Dafoe

Bei den Golden Globe Awards triumphierte Emma Stone in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin – Musical/Komödie für ihre Rolle in „Poor Things“. Warum sie auch noch ihren zweiten Oscar verdient hätte, erfahrt ihr in dieser Filmkritik.

