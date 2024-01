"Perfekte Dinner"-Gastgeber sorgt mit Dreier-Beziehung, Handschellen und Wappen-Tattoos für Staunen

Am zweiten Tag der Hauptstadt-Woche von "Das perfekte Dinner" ging es zu Gastgeber Matze nach Hause. Dort wurde es nicht nur optisch und kulinarisch interessant. Der Berliner beschrieb der Runde, wie sein Leben in einer Dreier-Beziehung funktioniert.

Solche Bekenntnisse sowie die an der Esszimmerwand hängenden "Familienfotos" in Dreierkonstellationen faszinieren vor allem den wesentlich jüngeren Piran (30). "Welche Regeln gibt es, wenn man polyamourös lebt?", zeigt er sich sehr interessiert. Und wer je wie Josipa (34) Zweifel an dieser Form der Liebesbeziehung hegte, dürfte sich von Matzes lakonischen Antworten überzeugen lassen: "Schön, wenn genug Liebe für alle da ist."

Liebeserklärung an Berlin

Die schreibt der gebürtige Zehlendorfer und jetzige Schöneberger (Piran: "Ist ja bekannt für seine Diversity-Szene") Matze auch dem Umgangston in der heimatlichen Hauptstadt zu. Was andere am rauen Berliner Pflaster für Unfreundlichkeit halten könnten, kommt für ihn "aus tiefster Herzmasse": "Das kann man in Süddeutschland vielleicht nicht verstehen."