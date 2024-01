Richard David Precht macht sich über "Remigrations-Masterplan" 'lustig': "komplett unrealistischer Kokolores"

Was Precht nach Bekanntwerden der Zusammenkunft am meisten verwundert habe: warum sich die teils gut gebildeten Teilnehmer des Treffens Fantasien hingäben, die "komplett unrealistischer Kokolores sind". Precht beschleicht angesichts der kolportierten "Remigrations"-Pläne das Gefühl "maßlos weltfremder Albernheit, weil natürlich jeder vernünftige Mensch weiß, dass das überhaupt nicht geht". Menschen in so großer Zahl auszufliegen in "Länder, die sie nicht aufnehmen wollen", sei "logistisch unrealistisch" und überdies "grundgesetzwidrig".

Dass sich kleinere Länder in Europa wirtschaftlich derzeit besser schlagen, erklärt Precht mit einem Sinnbild: "Deutschland kriegt den großen, schweren Tanker nicht gewendet." Wer so lange so erfolgreich war wie die Bundesrepublik, ändere nicht schnell genug sein über Jahrzehnte erprobtes Vorgehen. Lobbys, Verbände und Gewerkschaften würden das Ihre dazu beitragen.

Der Verdruss in der Bevölkerung entzünde sich indes immer an den jeweils Regierenden. In den Augen Prechts liege die Misere aber nicht eigentlich in den etablierten Parteien, sondern in einem anderen Mechanismus begründet: "Wer mit den wenigsten Ideen in die Politik geht, hat die größten Chancen, Kanzler zu werden. Das ist leider so." Wer hingegen alles von Grund auf anders machen wolle, komme schon in seiner Partei nicht nach oben. "Die lernen in einer Mediendemokratie, dass das Wandeln auf ausgetretenen Pfaden immer das erfolgreichste Rezept ist."