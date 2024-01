Finale bei "Das perfekte Dinner": "Sieht gut aus, schmeckt aber vergoren"

Das Finale der Berlin-Woche von "Das perfekte Dinner" stand an. Gastgeberin Josipa brachte Leckers aus Kroatien, der Heimat ihrer Familie, auf den Tisch. Doch an Platz Nummer eins landete jemand anderes.

Bei Besuch braucht man "Kaffee und Schnaps"

"Wo sind Kaffee und Schnaps?" Fröhlich betritt Kroatin Miryana (66) die Küche ihrer Tochter Josipa. Am Finaltag von "Das perfekte Dinner" in Berlin ist die gelernte Köchin im Ruhestand als Schnibbelhilfe verpflichtet worden – und als Botschafterin ihrer kulinarischen Kultur. "Wann immer man bei uns Besuch bekommt, stehen Kaffee und Schnaps auf dem Tisch", erklären Mutter ("Keine Angst, wird schon gut werden") und Tochter die Tradition ihres Landes und stoßen um kurz nach zehn Uhr morgens mit selbstgemachtem Likör auf das fünfte Dinner der Woche an.