Madonna wird von zwei Fans verklagt: Pop-Queen kam zu spät zum Konzert

Pünktlichkeit ist nicht unbedingt die größte Stärke Madonnas – so weit, so bekannt. Doch nun drohen der Sängerin wegen ihres mangelnden Zeitgefühls sogar rechtliche Konsequenzen. Wie "Entertainment Weekly" berichtet, haben zwei Fans in New York Klage gegen die 65-Jährige eingereicht. Stein des Anstoßes ist ein Auftritt der "Queen of Pop" am 13. Dezember 2023 in im Barclays Center.