Cheyenne Ochsenknecht zofft sich mit Jimi Blues Freundin: "Da spielt Familie keine Rolle mehr"

Harmonie sucht man zurzeit vergebens bei den Ochsenknechts. Ein Grund dafür ist die Freundin von Jimi Blue. Cheyenne und Mama Natascha sind nicht begeistert vom Liebespaar. Wie es zwischen ihnen weitergeht, wird sich in der dritten Staffel der Reality-Doku zeigen.

"Ey yo, ihr Motherf***\er, wir sind wieder back!": Die Ochsenknechts melden sich zurück im Reality-TV – zumindest der Großteil des TV-Clans. Denn ein bekanntes Gesicht der bisherigen zwei Staffeln von "Diese Ochsenknechts" ist in den neuen Episoden (ab 12. Februar, Sky und WOW) nicht mit dabei: Jimi Blue Ochsenknecht. Der Grund dafür scheint das angespannte Verhältnis der Familie zu Jimi Blues Freundin Laura-Marie Geissler zu sein. "Bestimmte Frauen können richtig was anrichten", schießt Cheyenne Ochsenknecht im Trailer zur dritten Staffel gegen Geissler, ohne sie namentlich zu nennen. "Da spielt Familie gar keine Rolle mehr."

Gibt es eine Versöhnung mit Jimi Blue und dem Rest der Familie

In Staffel zwei waren Jimi Blue und Laura-Marie noch in "Diese Ochsenknechts" zu sehen, und schon damals war immer wieder Zoff angesagt. "Mittlerweile hat es eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr lustig ist", bemerkt Cheyenne im Trailer. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Matteo Nael, der in der dritten Staffel der Reality-TV-Doku auch thematisiert wird, habe Cheyenne keine Glückwünsche von Jimi Blue erhalten, beklagt Familienoberhaupt Natascha.