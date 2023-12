"Anne Will"-Nachfolgerin: So wird die neue Sendung mit Caren Miosga

Nun ist er da, der Sonntag ohne den Polit-Talk mit Anne Will . Doch Caren Miosga übernimmt und steht mit ihrer neuen Sendung ab Januar parat. So wird die neue Talk-Runde im Ersten.

Am Sonntagabend nahm Anne Will Abschied von der nach ihr benannten Polit-Talkshow im Ersten. Nun steht fest, wann der Talk ihrer Nachfolgerin im Ersten Premiere feiert: Laut einer NDR-Pressemitteilung wird die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga erstmals am Sonntag, 21. Januar 2024, ab 21.45 Uhr moderieren.