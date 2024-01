Cora Schumacher verlässt das "Dschungelcamp": Das sagt ihr Begleiter dazu

Schon am dritten Tag vom RTL-"Dschungelcamp" will Cora Schumacher die Show plötzlich verlassen. Warum? Nun hat sich ihr Begleiter zu den Gründen geäußert.

Bislang kann über die Hintergründe zu Cora Schumachers plötzlichem Dschungelcamp-Aus nur spekuliert werden. Dass die 47-Jährige den Dschungel auf eigenen Wunsch verlässt, dürfte im Vorfeld wohl niemand erwartet haben. Zu Schumachers Beweggründen hält sich RTL bislang bedeckt – mehr Infos zum unerwarteten Ausstieg folgen am Montag, hieß es in den letzten Minuten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am Sonntag.