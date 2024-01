"besseresser: Die Tricks in Kartoffelsalat, Torte & Co.":Kritik zur Verbrauchersendung mit Sebastian Lege

besseresser: Die Tricks in Kartoffelsalat, Torte & Co.

Die Frage verstört, aber aus der Luft gegriffen ist sie nicht: Wie trickreich muss eine Nahrungsmasse chemisch komponiert sein, dass man sie laut EU-Verordnung gerade noch als "Fleisch" bezeichnen darf? In der neuen Ausgabe der ZDF-Verbrauchersendung "besseresser: Die Tricks in Kartoffelsalat, Torte & Co." legt der Food-Experte Sebastian Lege offen, wie die Nahrungsmittelindustrie mithin arbeitet, um möglichst günstige Preise und trotzdem hohe Margen zu erzeugen. So nimmt er sich diesmal unter anderem Instant-Nudeln, Tiefkühltorte, Geflügelrollen und Kartoffelsalat vor.