Günther Jauch macht erstaunliches Geständnis: "Ich war auch mal im Gefängnis"

In der letzten Ausgabe von "Wer wird Millionär?" erfuhren die Zuschauer Erstaunliches über Günther Jauch . Der sonst so seriöse Moderator saß schon einmal im Gefängnis. Zudem gestand der, dass er online "Ghosting" betreibt.

"Haben Sie in Holland nicht ein eigenes 'Wer wird Millionär'?" Nicht gerade eine gastfreundliche Frage, die Günther Jauch der niederländischen Kandidatin Suzanne Muller zu Beginn stellte. Die Wahl-Berlinerin nahm sie gelassen hin, schließlich lebt sie bereits seit 27 Jahren in Deutschland.

Jauchs Karriere verfolgt sie schon seit der Zeit vor dem Start von "Wer wird Millionär?". Liebe auf den ersten Blick war es allerdings nicht, wie sie gestand: Als ihr Mann seinerzeit bei einer Jauch-Sendung hängen geblieben war, sagte sie: "Kannst du durchschalten, wahrscheinlich wieder so ein langweiliger Typ." Dann stellte sie bei Jauch fest, dass es "Deutsche mit Humor" gäbe. Für sie ein gewichtiger Grund, für immer in Deutschland zu bleiben.

Schon davor zeigte Muller einen gewissen Fankult: Sie hatte ein Foto von Günther Jauch und Thomas Gottschalk in jungen Jahren als Glücksbringer dabei, welches eine Freundin kurioserweise bei den Pyramiden entdeckt hatte. Allerdings nicht in Ägypten, sondern in Mexiko. Verehrten die mexikanischen Pyramidenbauer etwa die deutschen Fernseh-Götter?