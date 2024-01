Großes Interesse! Handball-EM sorgt beim ZDF für Top-Quoten

Zum ersten Mal findet die Handball-Europameisterschaft in Deutschland statt und das heimische Team rückt dem Halbfinale näher. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Partien im TV und bescherten dem ZDF eine hervorragende Einschaltquote.

Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel

Das Interesse des TV-Publikums an der Handball-EM ist ungebrochen: Satte 8,45 Millionen Menschen sahen das Spiel Deutschland gegen Ungarn am Montagabend im ZDF. Bislang konnte keine Übertragung die 8-Millionen-Marke knacken. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 29,3 Prozent. Auch bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stand die Live-Übertragung aus Köln hoch im Kurs: : 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer saßen beim Spiel ab 20.30 Uhr vor den Fernsehgeräten. Daraus resultierte ein Marktanteil von 32,7 Prozent. Somit sicherte sich das ZDF den Primetime-Sieg in beiden Zuschauergruppen.