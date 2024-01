"Das perfekte Dinner"-Gastgeber sorgt für Staunen: "Es war nah an der Sterneküche dran"

Wie wird in Bonn gekocht? Bei "Das perfekte Dinner"-Gastgeber Niklas auf jeden Fall auf ganz hohem Niveau. Die Runde fühlte sich wie im Gourmet-Restaurant.

Hauptspeise: Herbstlicher Rehrücken an Rübenrelish, einem "blauen" Kartoffelpüree, karamellisiertem Rosenkohl & einer Brombeersoße

Männerrunde bei "Das perfekte Dinner"

"Eine Frau in der Runde wäre schon ganz schön", rechnet Thomas (39) fest mit einer Gastgeberin. Doch Überraschung: Diese Woche sind fünf Männer in ihren 30-ern am Start. "Männerrunde?", öffnet Niklas überrascht die Tür. "Fünf Männer, aber den Charme von fünf Frauen", lacht Thomas. "Ich glaube nicht, dass hier eine peinliche Stille entstehen wird", fühlt sich Marc (38) sofort wohl. Thomas hat Zöliakie, deshalb dankt er allen schon vorab: "Ich finde das hochachtungsvoll, dass ihr euch der Aufgabe stellt, glutenfrei zu kochen."