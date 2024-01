"Sexy Beast": So unberechenbar und verstörend ist die Serie zum Kultfilm

Neue Apple-Serie

Ist "The Crowded Room" der dunkle Serienbruder von "Forrest Gump"?

"The Crowded Room" bietet so manche Überraschung. Tom Holland, einst der unbeholfene Schüler Peter Parker in "Spider-Man", hat nicht mehr viel mit seiner altbekannten Rolle zutun. In der neuen Apple-Serie und wird er zu einem Nerd in den 70-ern, der viel Merkwürdiges erlebt.

