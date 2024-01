Tipp bei Netflix "Lift": Kritik zur Actionkomödie mit Kevin Hart als Meisterdieb

Der Schauspieler Kevin Hart ist vor allem für seine Rollen in actiongeladenen Komödien bekannt. Auch sein neuer Film „Lift“ entspricht dieser Beschreibung.

Worum es in „Lift“ geht In „Lift“ spielt Hart den Dieb Cyrus Whitaker, der mit seiner Bande in der ganzen Welt Raubüberfälle begeht. Eines Tages eröffnet ihm seine Ex-Freundin Abby Gladwell, dass sie mittlerweile für Interpol arbeitet. Zudem bietet sie ihm einen Deal an: Ihm und seinen Komplizen bleiben lange Freiheitsstrafen für ihre Taten erspart, wenn sie im Auftrag vom FBI Goldbarren im Wert von einer halben Milliarde Dollar erbeuten. Mit dem Gold will eine Terrorzelle einen Anschlag finanzieren, was Whitaker durch den Coup verhindern soll. Allerdings werden die Barren in einem Passagierflugzeug transportiert, das von London nach Zürich fliegt. Die Bande muss also einen Plan aushecken, wie sie in einer Höhe von 12.000 Metern an das Gold kommt, ohne die Personen an Bord des Flugzeugs zu gefährden.

Wer in „Lift“ mitspielt Das eine oder andere bekannte Gesicht ist in „Lift“ zu sehen – allen voran Kevin Hart, der zugleich als einer der Produzenten des Films fungiert. Hart gilt dank Komödien wie „Die Trauzeugen AG“ von 2015, „Central Intelligence“ von 2016 und „Mein Bester & Ich“ von 2017 als einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Zudem hatte er in den beiden „Jumanji“-Fortsetzungen von 2017 und 2019 eine Hauptrolle inne.

Neben Hart ist in „Lift“ unter anderem Gugu Mbatha-Raw als Abby Gladwell zu sehen. Sie ist vielen Netflix-Zuschauern vor allem als eine der Hauptdarstellerinnen der „Black Mirror“-Folge „San Junipero“ von 2016 bekannt. 2017 wurde sie vom heutigen König Charles III. zum Mitglied vom Order of the British Empire ernannt. Sam Worthington spielt Dennis Huxley in „Lift“. Der Australier gehörte zuletzt dem Cast vom Blockbuster „Avatar: The Way of Water“ an. Schon im ersten Teil von „Avatar“ von 2009 spielte er Jake Sully, im gleichen Jahr war er zudem in „Terminator: Die Erlösung“ zu sehen. Auch in der Filmografie von Vincent D’Onofrio, der in „Lift“ als Denton zu sehen ist, stehen einige Blockbuster, darunter etwa „Men in Black“ von 1997, „The Cell“ von 2000, „Jurassic World“ von 2015 und „Die glorreichen Sieben“ von 2016.

Als Camila ist in „Lift“ die spanische Schauspielerin Úrsula Corberó zu sehen. Sie hinterließ vor allem einen bleibenden Eindruck durch ihre Verkörperung der Diebin Tokio in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“. Eine Rolle in „Lift“ bekleidet auch der französische Film-Veteran Jean Reno. Er spielte unter anderem in „Léon – Der Profi“ von 1994, „Die purpurnen Flüsse“ von 2000 und „Der rosarote Panther“ von 2006 mit. Zudem hatte er 2020 eine Rolle in Kevin Harts Serie „Die Hart“ inne.