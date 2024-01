Nacktheit im Dschungelcamp sorgt für Ärger: "Könnt ihr euch was anziehen, bitte?"

Die Schamgrenzen der Kandidatinnen und Kandidaten in der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gehen offenbar weit auseinander: Problemlos begleitete YouTuber Twenty4Tim (23) Trash-TV-Beauty Leyla Lahouar (27) in die Toilette, weil die wegen einer dort hausenden Spinne nicht allein ihr großes Geschäft verrichten wollte. "Ich bin gerne dein Sch..ß-Buddy"- zwitscherte er und erzählte von ähnlich freundschaftlichen Klo-Aktionen zu Hause: "Wenn du Unterstützung hast beim K..ken, kommt alles viel schneller raus." Zu viel der privaten Einblicke ...

Weniger Spaß an fremden Popos hatte dagegen Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (39). Er bat Leyla und deren Reality-Kollegin Kim Virginia (28), sich doch bitte etwas anzuziehen, woraufhin Erstere verblüfft nachhakte: "Stören dich unsere Hintern?" Antwort Odonkor: "Ich brauche mir das nicht antun. Ich finde, dass das fürs Dschungelcamp nicht passend ist. Das hier ist keine Dating-App. Diese Freizügigkeit können sie gern zu Hause machen. Das weiß doch jeder, was eine Frau nicht darf und was ein Mann nicht darf."

Es sollte noch ein wenig dauern, bis sich der Konflikt von selbst löste. Zuvor animierte Felix seine Mitcamperinnen und -camper zum selbst erfundenen Spiel "Mind Morphing", bei dem es galt, das Tier im anderen zu entdecken. In Trash-TV-Unikum Fabio Knez (30) sah er etwa einen Seelöwen: "Er ist lustig, klatscht in die Hände, röchelt leise in sich rein." Kim empfand Ex- "GNTM"-Kandidatin Anya Elsner (20) als Leguan, Tim dagegen Kim als Elster und Leyla als Kobra, die wiederum in ihm ein Wildschwein sah, was der selbst ernannte Wolf Felix jedoch zu Erdmännchen korrigierte. Willkommen im Dschungel-Zoo!