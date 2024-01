"Erzgebirgskrimi – Die Tränen der Mutter": Kritik zum neuen Fall von Winkler und Szabo

Eine Einsiedlerin findet die Leiche eines jungen Mannes und sein Fahrrad in einem Wald im Erzgebirge. Wer wollte den Tod des 24-jährigen Timos? Die Spur führt Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) ins Drogenmilieu an der Grenze zu Tschechien.

Die Ermittlungen führen Szabo und Winkler in einen Club, den Timo gemeinsam mit seinem Kumpel Jens Fichtner (Alessandro Schuster) betrieb. Jens wiederum erzählt ihnen von einem tschechischen Drogendealer. Ob der Timo auf dem Gewissen hat? Auch der Bürgermeister Björn Haberkorn (Thomas Scharff) und dessen Ehefrau Nadine (Winnie Böwe) scheinen irgendwie in den Fall verwickelt zu sein. Immerhin war ihre gemeinsame Tochter Kim (Lucy Gartner) eng mit Timo befreundet.

Erzgebirgskrimi-Darsteller immer unterwegs

Während der Ermittlungen im "Erzgebirgskrimi" übernachten Szabo und Winkler in einer Ferienwohnung. Auch nach Drehschluss sieht Hauptdarstellerin Lara Mandoki mehr Touristenunterkünfte von innen, als ihr manchmal lieb ist, wie sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau im vergangenen Jahr erzählte: "Wir drehen ja oft zwölf bis 14 Stunden. Danach möchte ich meistens so schnell wie möglich nach Hause", erklärte die Tochter von Musiker Leslie Mandoki damals: "Der Reiz von Hotelzimmern und Reisen verliert sehr schnell seinen Glitzer, wenn man immer seltener zu Hause ist. Letztes Jahr war ich neun Monate durchgehend unterwegs. Von daher freue ich mich, wenn ich einfach in meinen eigenen vier Wänden sein kann."