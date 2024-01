Neue Staffel "Hubert ohne Staller": So geht es mit den Kult-Cops weiter

Gerade ermittelten sie noch in den Fällen von Staffel elf, schon stehen die neuen Folgen der Kultserie "Hubert ohne Staller" an: In der Auftaktfolge von Staffel zwölf dreht sich am Mittwoch, 31. Januar, alles um eine geschickte Einbrecherbande, die die Wolfratshauser High-Society schon länger nicht mehr ruhig schlafen lässt. Trotz zahlreicher Verbrechen mangelt es an Spuren ...

Undercover in der Kunstszene

Die Fans können sich in der neuen Staffel nicht nur auf rauen Charme und zünftigen Lokalkolorit, sondern auch auf bekannte Gesichter aus der deutschen Fernsehlandschaft freuen: Die ehemalige Münchner "Polizeiruf 110"-Ermittlerin Michaela May hat gleich in der ersten Folge einen Gastauftritt als Anneliese Freese. Ihr wird ein wertvolles Gemälde gestohlen. Immerhin dreht sich diesmal alles um "Die Kunst des Erbrechens" (so der Titel). Besonderes Highlight: Hubert und Christina (Mitsou Jung) machen sich in der Folge richtig schick – sie ermitteln undercover in der Kunstszene.