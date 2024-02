"Die Bachelors": Erster Kuss der Staffel sorgt für Diskussionen

Dass der Kuss nicht lange geheim bleibt, ist klar. Während Dennis mit seinem Bachelor-Buddy Sebastian entspannt darüber plauderte, gab es in der Frauen-Villa einige neidvolle Blicke. „Will er so früh schon mit allen rumlecken?“, fragte Kim geschockt. Auch Rebecca betonte, dass das ihre Gefühle verletzt habe. Sebastians Einzeldate mit Freya blieb dagegen ohne Kuss, dafür mit großen Emotionen, wie er verriet: „Sie hat auf jeden Fall Gefühle in mir ausgelöst. Und auch ein leichtes Knistern."

Zwei Kandidatinnen müssen gehen

„Ich finde das schon toll, wenn ein Mann Einsatz zeigt“, freute sich Leonie. Dennoch spielt sie weiterhin im Team Sebastian, was sie ihm in der Nacht der Rosen auch direkt offenbarte: „Ich bin nicht offen für beide.“ Dafür gab es noch am selben Abend eine Rose von Bachelor Sebastian. Insgesamt kamen 17 weitere Single-Ladys in die nächste Runde. Gehen mussten an diesem Abend Annika und Laura B. Die beiden trugen ihren Rauswurf mit Fassung. „Bei mir war von Anfang an dieser Reiz nicht da und deswegen bin ich wirklich sehr froh, einfach zu meinem Hund nach Hause zu können“, so Laura B.