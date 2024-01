Taylor Swift beeinflusst die US-Wahlen: Kann der Pop-Star etwas gegen Trump ausrichten?

Es ist schon erschreckend, was eine politische Einstellung beeinflussen kann. Wenn Stars sich positionieren, ziehen sie oft einige Fans mit. Laut einer Umfrage könnte auch Taylor Swift die US-Wahlen verändern.

Sängerin Taylor Swift gehört nicht nur zu den berühmtesten Menschen der Welt, sondern auch zu den Stars, die den größten Einfluss haben. So wurde sie vom "Time Magazine" zur Person des Jahres 2023 gewählt und löst – durch ihre Beziehung mit NFL-Star Travis Kelce – einen Sport-Hype bei ihren Fans aus. Doch könnte die 34-Jährige auch die Wahl des nächsten US-Präsidenten beeinflussen? Genau diese Frage stellte sich das US-Nachrichtenmedium "Newsweek" und führte eine Umfrage durch.

So gaben 18 Prozent der Wähler an, dass sie "eher" oder "deutlich eher" für einen US-Kandidaten stimmen würden, der von der "Anti-Hero"-Interpretin unterstützt wird. Mit "geringer Wahrscheinlichkeit" würden sich 17 Prozent von Swift beeinflussen lassen, während 55 Prozent angaben, dass sie dies weder mehr noch weniger wahrscheinlich tun würden.

"Sie hat die Popkultur, den Sport und die Wirtschaft ganzer Regionen der USA beeinflusst", erklärte Kommunikationsberater James Haggerty in einem Gespräch mit "Newsweek", "warum also nicht auch Politik und Wahlen?" Er fügte hinzu: "Medien und soziale Medien sind heute der zentrale Ordnungsrahmen für das Leben vieler Amerikaner. Und in einer Welt, die von Botschaften überschwemmt wird, sind es die Stimmen der Prominenten, die wirklich Gehör finden."