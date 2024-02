"Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City": Kritik zur 3sat-Doku über die Nager

Ratten sind intelligent und führen ein erstaunliches Leben. Die Doku zeigt, wie sich die Überlebenskünstler in der Unterwelt New Yorks zurechtfinden und präsentiert wissenswerte Fakten über die Nagetiere.

Die Nagetiere New Yorks

Für den Film wird unter anderem Nagetierforscher Bobby Corrigan dabei begleitet, wie er verschiedene Lebensräume der Ratten in New York erkundet: Abwasserkanäle und U-Bahn-Stationen. Die Ratten haben gelernt, wie sie an diesen Orten der New Yorker Unterwelt überleben. Durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten gelten die Nagetiere als Überlebenskünstlern der Evolution. Können wir gar etwas von ihnen lernen?