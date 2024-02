"Roadtrip Amerika 2 – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Mit Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs

4.000 Kilometer Roadtrip

Diesmal geht es beim "Roadtrip" an die US-Ostküste, von New York aus startend Richtung Süden – und das insgesamt immerhin über 4.000 Kilometern auf Straßen, die nicht immer dem Qualitätsstandard deutscher Autobahnen entsprechen. Startpunkt ist Long Island. Dann umrunden die Spitzenköche die Freiheitsstatue in New York – auf Jetskis! Später führt sie ihr Amerikaausflug auf einen 387 Meter hohen Wolkenkratzer. Zum Abschluss des Trips geht es nach Philadelphia, eine Steak-Sandwich-Metropole – und natürlich auf die Spuren unvergessener "Rocky"-Filme.