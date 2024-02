Jurist warnt bei "Markus Lanz" vor AfD-Folgen: "könnte unseren Staat aushöhlen"

Markus Lanz und seine Gäste wagten am Mittwochabend ein "Gedankenspiel von großer politischer Brisanz". Die AfD liegt bei den Landtagswahlen in Thüringen weiter vorne. Welche Folgen könnte das haben? Darüber machte sich unter anderem CDU-Politiker Norbert Röttgen Gedanken.

"Was wäre, wenn ...": Diese Frage beschäftigte Markus Lanz vermutlich schon den ganzen Abend. 30 Minuten vor Sendungsende konnte er sie endlich stellen und mit Bijan Moini ein "Gedankenspiel wagen (...) von großer politischer Brisanz": Was wäre, wenn bei der Landtagswahl in Thüringen die AfD 40 Prozent der Stimmen erreiche, die Grünen und die FDP aus dem Landtag gewählt würden und die übrigen Parteien nur 10 Prozent erhielten?

"Der Fantasie sind – leider – keine Grenzen gesetzt", nannte der Jurist einige Beispiele, nachdem es Lanz – sichtlich fasziniert vom Thema – ganz genau wissen wollte. Gegen all diese Maßnahmen könnte man zwar rechtlich vorgehen, "aber bis der Rechtsschutz erreicht ist und umgesetzt wird, könnte das, was unseren Staat ausmacht, ausgehöhlt" sein, ergänzte er.

Darüber hatte Lanz an diesem Abend bereits mit CDU-Politiker Norbert Röttgen, dem Journalisten Veit Medick und der Politologin Sarah Pagung diskutiert. Die Tendenz spiegelt sich auch in den Umfragen wider: So lag die Partei von Björn Höcke in Thüringen bei der letzten Wahlumfrage bei 33,3 Prozent. Die CDU kam ihr mit 20 Prozent noch am nächsten. Träfe dieses Ergebnis ein, hätte das "schon Sprengkraft, weil die Verfassung in Thüringen nicht mehr geändert und kein Verfassungsrichter mehr gewählt werden könnte, ohne dass die AfD zustimmt", erklärte der Jurist.