"Nach dem Prozess": Kritik zur australischen Krimi-Serie bei ARTE

Abwechslungsreiche Serie mit Charme

In Australien wurde "Nach dem Prozess" (Originaltitel: "After the Verdict") bereits 2022 ausgestrahlt. Nun kann auch das deutsche Publikum in den Genuss der gelungenen Serie kommen. Trotz des Genres Krimi hat die qualitativ hochwertige Produktion auch ihre launigen Momente – in Australien darf auch mal gelacht werden, auch wenn der Fall noch so ernst ist. Die Nebenhandlungen gewähren Einblicke in die unterschiedlichen Lebensentwürfe der Hauptpersonen und geben der abwechslungsreichen Serie einen gewissen Charme. Zusätzlich wird der innere Detektiv aktiviert, denn bis zum Ende möchte man nur eines wissen: ob Heidi Lang schuldig ist – oder ob ihr jemand etwas anhängen will.