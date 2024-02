Sahra Wagenknecht verärgert über DB-Manager: "Schanzen sich Millionen-Boni zu"

Für Wagenknecht, die zu den Top-Verdienern im Deutschen Bundestag gehört, sei das Thema eine "Frage der Relation". Sie wolle keine Gesellschaft, in der man sich rechtfertigen müsse, weil man – wie Wolfgang Grupp – einen goldenen Löffel benutze. Das Problem fange Wagenknecht zufolge bereits viel früher an: "Das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, ist, dass sich Leistung und Einkommen in vielen Bereichen entkoppelt haben." Sie verwies auf Berufe, in denen Leute "sehr hart arbeiten" würden und trotzdem nie "einen bescheidenen Wohlstand oder finanzielle Sicherheit erreichen" könnten.