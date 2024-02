Stars gegen rechts: Helene Fischer, Bully, Tim Raue und mehr zeigen Flagge

In den vergangenen Wochen dominierten deutschlandweite Demonstrationen gegen Rechtsextremismus die Schlagzeilen. Nun haben sich zahlreiche Prominente ebenfalls klar positioniert. Im Rahmen einer Polit-Aktion des "Stern"-Magazins richtet sich unter anderem Helene Fischer an ihre Fans.

Es sei an der Zeit, die Demokratie zu verteidigen. In ihrem Statement fordert die 39-Jährige ihre Fans auf, ein klares Zeichen zu setzen. "Wir müssen unsere Werte jetzt verteidigen und dürfen das Feld nicht den Antidemokraten überlassen", wird Fischer in dem Bericht zitiert. "Bei den kommenden Wahlen, in Deutschland und in Europa, wird entschieden, in welchem Land wir zukünftig leben werden."