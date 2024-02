Rap-Star 50 Cent verrät, warum er Arbeit als Schauspieler liebt

Rap-Star 50 Cent hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Allroundtalent gemacht. Seit über 20 Jahren verkauft der 48-Jährige, der gebürtig Curtis James Jackson heißt, Millionen Alben weltweit. Und auch als Schauspieler und Filmemacher hat sich der Rapper hochgearbeitet. 2005 erschien der Film “Ger Rich or Die Tryin’”, der auf dem Leben von 50 Cent basiert. Seither brillierte der Musiker in unzähligen Film- und Fernsehrollen. Zuletzt schlüpfte er beispielsweise in “The Expendables 4” (zu sehen auf Sky) neben Leinwand-Stars wie Jason Statham und Sylvester Stallone in die Hauptrolle des “Easy Day”. Wie anders der Alltag als Filmstar im Vergleich zum Leben als Musiker ist, machte 50 Cent im Interview mit prisma deutlich: “Man kann die beiden Branchen kaum miteinander vergleichen. Für die Musikindustrie ist eine ganz andere Form von Disziplin nötig. Als Rapper versuche ich immer, den einfachsten Weg zu gehen. Je simpler, desto besser! Wenn ich einen Song produziere, gehe ich direkt zum nächsten über. Ich halte mich nicht lange mit Kleinigkeiten auf.”

Wie es in der Film- und Fernsehwelt aussieht? 50 Cent erklärte lachend: “In Hollywood geht es erst einmal darum, eine Idee zu entwickeln. Diese Idee verändert sich dann aber noch unzählige Male während des Produktionsprozesses, weil viel mehr Menschen daran beteiligt sind. Der TV-Sender gibt seine Wünsche weiter, die Drehbuchschreiber bringen ihre Ideen mit ein und das Ganze wird dann in einem Raum mit mehreren Drehbuchautoren verarbeitet. Das Endergebnis basiert also nie auf dem Gedanken einer einzelnen Person. Es ist vielmehr eine Gruppenarbeit.” Gegenüber prisma stellte der 48-Jährige jedoch klar, dass er trotz des höheren Aufwandes für die Arbeit in Hollywood brennt: “Der Prozess ist total aufregend. Natürlich bin ich häufig derjenige, der am Ende den Applaus für die Arbeit bekommt, aber eigentlich stehen hinter mir unzählige Leute, die mit mir an der Vision gearbeitet haben.”