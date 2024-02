"Disco – Soundtrack eines Aufbruchs": Kritik zur dreiteiligen Doku-Reihe bei ARTE

Die Musikwelt erlebte Anfang der 70er-Jahre eine kleine Revolution: Beherrschten zuvor R'n'B, Soul und Funk die Nachtclubszene, ebnete sich damals eine ganz neue Musikrichtung den Weg nach oben. Von den Schwarzen-, Latin- und Gay-Clubs im New Yorker Untergrund begann die Disco-Musik – eine neue Mischung aus den zuvor genannten Genres – ihren unaufhörlichen Siegeszug um die Welt. Diesem Phänomen trägt die dreiteilige Musik-Dokumentationsreihe "Disco – Soundtrack eines Aufbruchs", nun bei ARTE in einem Stück zu sehen, Rechnung.

Spannende, musikalische Zeitreise

Regisseurin Grace Chapman lädt Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine musikalische Zeitreise zwischen Mixing, Beatmatching und "Four On The Floor"-Drumbeat ein. Doch die sehenswerte Doku-Reihe richtet sich nicht nur an Musik-Nostalgiker. Die drei Folgen zeigen auch, wie das neue Genre Inklusion, Toleranz und Identität stiftete. Ihre Sicht auf die Dinge schildern unter anderem Victor Willis, der als Teil der Village People international bekannt wurde, und Disco-Pionier George McCrae.