Schockierende Fehldiagnose verändert Peter Maffays Leben: "heilsamer Schock"

Wie er dem ProSieben-Magazin "taff" verriet, wurde er mit einer erschreckenden Nachricht konfrontiert: Es wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Maffay im Interview: "Das war eine Fehldiagnose." Aber sie wurde zum heilsamen Schock. "Das hat mir so das Herz in die Hose rutschen lassen, dass ich mir sagte, wenn dieser Kelch an mir vorüberginge, würde ich aufhören."

Stones-Fans bewerfen Peter Maffay

1982 gaben die Stones im Rahmen ihrer Europatournee auch sechs Konzerte in Deutschland. Neben der J. Geils Band ("Centerfold") wurde Peter Maffay mit seiner Band auserkoren, den Anheizer zu geben. Für Maffay, der sich musikalisch gerade vom Schlagerstar ("So bist du") zum Rocker wandelte und der schon als Teenager in seinen ersten Musikprojekten Songs von Mick & Co. coverte, ein absoluter Traum. Der leider zum Albtraum wurde.