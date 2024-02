Margot Robbie äußert sich zu Ryan Goslings Oscar-Kommentar

"Enttäuscht wäre eine Untertreibung"; so wütend reagierte Ryan Gosling darauf, dass Margot Robbie und Greta Gerwig nicht in den Kategorien "Beste Hauptdarstellerin" und "Beste Regie" berücksichtigt wurden. Nicht nur der Schauspieler empörte sich darüber. Nun hat sich "Barbie"-Star Margot Robbie erstmals selbst zu der Kontroverse geäußert.

Der Vorwurf: Die Entscheidung der Oscar-Jury sei frauenfeindlich und antifeministisch. In einem Interview mit dem US-Branchenmagazin "Deadline" äußerte sich Robbie nun erstmals selbst zu der Debatte. "Natürlich denke ich, dass Greta Gerwig als Regisseurin hätte nominiert werden sollen, denn das, was sie geschafft hat, ist eine einmalige Sache in ihrer Karriere, eine einmalige Sache in ihrem Leben, die sie wirklich gemeistert hat", erklärte die Schauspielerin – und ergänzte: "Aber es war ein unglaubliches Jahr für alle Filme."

Zuvor hatte bereits Robbies Co-Star Ryan Gosling Stellung bezogen. "Es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie, die beiden Hauptverantwortlichen für diesen geschichtsträchtigen, weltweit gefeierten Film. Ohne ihr Talent, ihren Mut und ihre Genialität wäre keine Anerkennung für irgendjemanden in diesem Film möglich", sagte Gosling in einem Statement.

Zu sagen, er sei "enttäuscht", dass sie in ihren jeweiligen Kategorien nicht nominiert sind, "wäre eine Untertreibung", erklärte er. "Gegen alle Widrigkeiten, mit nichts als ein paar seelenlosen, spärlich bekleideten und glücklicherweise schrittlosen Puppen, brachten sie uns zum Lachen, brachen unsere Herzen, trieben die Kultur voran und schrieben Geschichte. Ihre Arbeit sollte zusammen mit den anderen sehr verdienten Nominierten gewürdigt werden", so Goslings Erklärung weiter.

Die weiblichen Stars des Films gingen allerdings nicht völlig leer aus: Regisseurin Greta Gerwig und ihr Ehemann Noah Baumbach sind in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" für einen Oscar nominiert. Der erfolgreichste Film des letzten Jahres, der ein Einspielergebnis von 1,4 Milliarden Dollar erzielte, erhielt außerdem Nominierungen in den Kategorien "Kostümdesign" und "Produktionsdesign".

Hauptdarstellerin Margot Robbie, ihr Mann Tom Ackerly, Robbie Brenner und David Hyman wurden zudem als Produzenten für den besten Film nominiert. Das von Gosling interpretierte "I'm Just Ken" ist genauso wie der Billie-Eilish-Song "What Was I Made For?" als bester Song für einen Oscar vorgeschlagen. Zudem ist auch America Ferrera in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert.