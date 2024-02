Teri Hatcher probiert sich auf Dating-App aus: "Und dann haben sie mich rausgeschmissen"

Teri Hatcher ist Single. Um das zu ändern, probierte die Schauspielerin eine Dating-App aus. Sie wollte sich dort "offen und verletzlich" zeigen und "sich hingeben". Doch dann wurde sie von dem Anbieter gelöscht, wie 59-Jährige nun in einem Interview verriet.

Auch Stars nutzen alle denkbaren Wege, um die große Liebe zu finden. So wie Schauspielerin Teri Hatcher, die kein Problem damit hat, offen und ehrlich über das Thema Dates zu sprechen. So meldete sie sich bereits bei einigen Dating-Apps an, um einen potenziellen Partner kennenzulernen. Doch es ging auch einiges schief: Hatcher machte eine lustige Enthüllung und verriet, dass ihr Profil bei einer App gelöscht wurde.