Taylor Swift: Kansas City Chiefs Coach verrät: "Ich kannte sie schon vorher"

Footballer Travis Kelce qualifizierte sich kürzlich mit seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, für den diesjährigen Superbowl, ist jedoch vor allem aufgrund seines Privatlebens in den Schlagzeilen. Letztes Jahr machte der Sportler seine Beziehung mit Pop-Superstar Taylor Swift öffentlich. Seitdem unterstützt die Sängerin den 34-Jährigen oftmals bei seinen Spielen. Jemand, der von dem Support begeistert ist, ist Kelces Cheftrainer Andy Reid, wie er nun in einem Interview verriet.

Cheftrainer kennt Vater von Taylor Swift

Reid war im SiriusXM-Podcast "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gary" zu Gast und kam auf die Sängerin zu sprechen. Auf die Frage, wie es für ihn und die Chiefs ist, starke Unterstützung von Swift und ihren Fans zu bekommen, antwortete der Trainer, dass es einfach "großartig" sei.