"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Kritik zur neuen Folge mit Kai Pflaume

Kai Pflaume lädt zum zweiten Generationenduell in diesem, noch jungen, Jahr. Wer kann es besser? Die prominenten Experten oder die talentierten und geübten Kinder? Dieses Mal treten unter anderem Veronica Ferres , Jan Delay und Adele Neuhauser an.

Schon am ersten Samstagabend des Jahres, am 6. Januar, forderten zehn kleine Könner ebenso viele große Stars zu spektakulären Duellen heraus. 5,2 Millionen Zuschauern schauten zu. Nun lädt Kai Pflaume zur zweiten Ausgabe des Jahres seiner Erfolgsshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell". Das immer wieder erstaunliche Prinzip des Formats bleibt gleich: Junge Talente fordern Prominente in Duellen heraus, bei denen man dem Erwachsenen an sich eine große Expertise zutraut.