"Die Bachelors": Spielt SIE schon die ganze Zeit ein falsches Spiel?

Beim Gruppendate bricht Leonie plötzlich in Tränen aus. In der Nacht der Rosen kommt es zu einer weiteren Konfrontation.

Weil Konkurrentin Kim ihr vorwarf, ständig "an Sebatians Arsch zu kleben", brach Leonie am Strand in Tränen aus. Das blieb natürlich auch von Dennis und Sebastian nicht unbemerkt. Während letzterer Leonies Reaktion auf das Streitgespräch nicht so ganz nachvollziehen konnte, redete ihr Dennis gut zu. Die übrigen Kandidatinnen reagierten genervt und unterstellten Leonie, dass sie mit ihren Emotionen nur Show mache, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Auch Kandidatin Lisa kamen beim Gruppendate die Tränen, allerdings deshalb, weil sie kaum Zeit mit Dennis verbringen konnte. Das soll sich in der Nacht der Rosen ändern, denn Dennis bittet sie zum Gespräch. Die daheimgebliebenen Ladys nutzten dagegen die Zeit für eine kleine Party. Weil die komplett ohne Männer stattfand, knutschten die Kandidatinnen einfach unter sich miteinander.

Mehr Küsse Bevor es zur Nacht der Rosen geht, folgen aber noch zwei Einzeldates. Sebastian nimmt Larissa mit zu einer Sternenwarte, wo die beiden romantisch in den Himmel blicken. Von einem Seil in die Höhe gezogen, können die beiden einen wunderschönen Blick über Kapstadt genießen. Es kommt schließlich zum Kuss zwischen den beiden. „Ich denke nicht, dass es einen perfekteren Moment gegeben hätte als den", freut sich die Blondine hinterher. Auch bei Dennis und Nadia wird es romantisch, zumindest auf den zweiten Anlauf. Im Freefall-Tower muss sich Nadia erstmal ihren Ängsten stellen. Als die beiden ihren Abend gemeinsam im Pool ausklingen lassen, kommt es auch hier zum Kuss. „Ich dachte mir gerade da oben: Oh man, das ist eigentlich der perfekte Moment für einen Kuss. Aber ich glaube, der richtige Moment ist jetzt“, resümiert Dennis.

Leonie droppt "Geheimnis" In der Nacht der Rosen krallte sich Leonie dann noch einmal ihren Favoriten Sebastian, um ihn zu warnen: "Hier sind Mädels dabei, die ein bisschen andere Intentionen haben.“ Damit hat sie Sebastians Neugier geweckt, auch wenn der eigentlich gar nicht begeistert von Leonies Aussage ist. "So was macht man eigentlich nicht", findet Sebastian. Einen Namen nennt Leonie nur im Einzelinterview: Es soll um Larissa gehen, die sich Off-Cam ganz anders verhalte, als vor der Kamera. Tatsächlich schnappt die Kamera kurz darauf ein Gespräch zwischen Larissa und Laura auf.