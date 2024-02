Beeindruckende Pokale: Vom 70-Kilo-Koloss bis zur „hässlichen Salatschüssel“

Sie zeugen von epischen Schlachten und erinnern an glorreiche Zeiten: Pokale. Neben Ruhm und Ehre sind sie Belohnung eines jeden Athleten und Teams im Sport. Während die meisten imposant und wertvoll daherkommen, sind manch andere etwas kurioser gestaltet. Und manche Trophäe hat schon Abenteuer und bewegte Geschichte erlebt. Ein Überblick, über die beeindruckendsten und kuriosesten Pokale der Sportwelt.

Der Pokal besteht zu 100 Prozent aus hochwertigem Sterlingsilber, in Handarbeit angefertigt vom Juwelier Tiffany. Der Wert der Trophäe wird auf rund 25.000 US-Dollar, umgerechnet ungefähr 23.000 Euro, geschätzt. Die Vince Lombardi Trophy ist im Vergleich zu den anderen Pokalen eher klein und leicht, misst sie doch eine Größe von 55 Zentimetern und bringt ein Gewicht von 3,5 Kilogramm auf die Waage. Zudem ist der Pokal auch noch relativ jung. 1967 wurde er zum ersten Mal an die Green Bay Packers vergeben. Nach dessen Erfolgstrainer wurde der Pokal später benannt.

Unikat: Das jeweilige Siegerteam darf den Pokal behalten und muss ihn nicht wieder abgeben, denn Juwelier Tiffany fertigt jedes Jahr eine neue Vince Lombardi Trophäe an.

Seit 1871 wird in England um den FA-Cup gespielt und ist somit der älteste Fußball-Pokalwettbewerb der Welt. Der Wettbewerb ist klassisch nach seinem Ausrichter, der Football Association, dem englischen Fußballverband, bezeichnet. Rekordsieger ist der FC Arsenal London mit 14 Titeln.

Treffender könnte eine Trophäe nicht gestaltet sein: Wer den Radklassiker Paris-Roubaix gewinnt und es am schnellsten über die sogenannten „Paves“ schafft, der darf am Ende eben jenen Pflasterstein sein Eigen nennen.

Der Pokal besteht aus drei Holzsockeln mit Silberplatten, in welche die Namen der Sieger und Finalisten eingraviert werden. 110 Zentimeter hoch, mit einem Durchmesser von 107 Zentimetern wiegt er mittlerweile mehrere Kilogramm. 122 Nationen nahmen im Jahr 2014 am Davis-Cup teil. Damit ist er der größte, jährlich ausgetragene Teamwettkampf im Sport. Rekordsieger sind die USA mit 32 Titeln.

Seinen Namen verdankt er übrigens den Studenten der Harvard Universität in Boston, die 1899 auf die Idee des Wettbewerbs kamen. Allen voran Dwight Filley Davis, der ein erstes Konzept erarbeitete.

Aufgrund seiner Größe von fast 90 Zentimetern und des damit verbundenen Gewichts von knapp 16 Kilogramm zählt der Stanley Cup zu den Schwergewichten unter den Sportpokalen. Seit 1917 wird der Pokal an den Sieger der National Hockey League (NHL), der amerikanischen Eishockeyliga, vergeben.

Die Trophäe hat einige Besonderheiten zu bieten. Unter anderem wird auf dem Pokal nicht nur der Name des Siegerteams eingraviert, sondern die Namen jedes einzelnen beteiligten Spielers und Funktionärs des Vereins. So sind mittlerweile mehr als 2300 Namen dort eingraviert worden.

Eine ungewöhnliche Tradition ist die Möglichkeit der siegreichen Spieler, die Trophäe jeweils für einen Tag an einen Ort ihrer Wahl bringen zu dürfen. Dennis Seidenberg, deutscher Verteidiger der Boston Bruins, ließ nach dem NHL-Sieg 2011 beispielsweise seine beiden Töchter darin taufen.

Es ist wohl eine der begehrtesten Trophäen im Weltfußball. Der Champions-League-Pokal gehört zu den ältesten im Fußball und wird seit 1956 an den Sieger im Europapokal der Landesmeister und seit 1993 an den Gewinner der Champions League vergeben.

Die Trophäe besteht primär aus echtem Silber und zudem etwas Blattgold. Bei aller Bedeutung im sportlichen Kontext ist der materielle Wert des Pokals verhältnismäßig niedrig: Um die 2000 Euro ist das Material wert. Wer die Trophäe in den Himmel stemmen will, muss etwa acht Kilogramm an Gewicht hochheben, der Pokal ist um die 74 Zentimeter groß.