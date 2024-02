"Ringlstetter": Kritik zu den neuen Folgen der TV-Gesprächsrunde

Krimi-Drama

"Vermisst in Berlin": Ausgenutzt und zur Prostitution gezwungen

In dem Drama "Vermisst in Berlin" wird das Schicksal umherirrender Flüchtlingskinder erzählt, die zur Prostitution gezwungen werden. Gefangen zwischen in den kriminellen Abgründen und der zynischen Ohnmacht der Behörden. Glänzend besetzt unter anderem durch Natalia Wörner, Edin Hasanovic und Florian Stetter.

