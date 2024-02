"Markus Lanz": Lauterbach über "Schicksalswochen": Ohne Reform "könne man die Babyboomer nicht so versorgen"

Geht es nämlich nach dem SPD-Politiker, soll in der Sitzungswoche ab 19. Februar eine Cannabis-Legalisierung verabschiedet werden. Dann dürften ab dem 1. April über 18-Jährige bis zu 25 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum besitzen. Rauchen und Konsumieren wären in der Öffentlichkeit erlaubt – allerdings nicht in der Nähe von Kindertagesstätten und Schulen. Ab dem 1. Juli könnte man Cannabis für den Eigenbedarf in Cannabis-"Genossenschaften" beziehen.