Deutsche ESC-Vertretung gefunden? Floryan qualifiziert sich für das deutsche Finale

Wer wird in diesem Jahr die deutsche Vertretung beim ESC? Gute Chancen hat Floryan, der frischgebackene Sieger der Show "Ich will zum ESC! – Die Entscheidung". Gecoacht wurde er von Rea Garvey. Welcher Künstler das Ticket nach Malmö bekommt, wird sich in der Sendung "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" entscheiden.

Der neunte Act für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests (ESC) steht fest: Floryan aus Künzelsau konnte sich am Donnerstag in der Casting-Show "Ich will zum ESC! – Die Entscheidung" durchsetzen. Mit seiner Performance von "Scars" sang sich der 28-Jährige in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer und konnte somit die meisten Voting-Stimmen erzielen. Die ARD Mediathek und das NDR Fernsehen übertrugen live.

Die Konkurrenz von Floryan Am Freitag, 16. Februar, wird Floryan nun also in der Show "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" (um 22.05 Uhr im Ersten) gegen GALANT, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine, Marie Reim und Ryk antreten. Der oder die Gewinnerin darf Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contests in Malmö (Samstag, 11. Mai, 21 Uhr, Das Erste) vertreten. Moderiert wird "Das deutsche Finale" von Barbara Schöneberger.

"Es war wie ein Film, der an mir vorbeigezogen ist", erinnert sich Floryan an den entscheidenden Moment. "Adrenalin und Glück pur". Jetzt werde er sich gut vorbereiten auf das deutsche Finale, den Song gut üben und sich eine schöne Inszenierung überlegen, verriet der Sänger dem Publikum kurz nach der Ergebnis-Verkündung von Moderatorin Laura Karasek.

Coach Rea Garvey stolz auf seinen Künstler Sein Coach Rea Garvey lobte den jungen Künstler: "Ich war in einer positiven Art überrascht, weil ich fand, dass alle drei eine super Performance abgeliefert haben, aber komplett unterschiedlich", erklärte der "Oh My Love"-Interpret. "Zunächst dachte ich, dass Conchita einen Vorteil hat, weil sie einen absoluten ESC-Legendenstatus hat. Aber am Ende haben wir gewonnen!" Es brauche einen großartigen Song, einen großartigen Sänger und eine großartige Performance.

Neben dem Gewinner haben sich von ursprünglich 15 gestarteten Acts auch Anne Im (27) aus Hamburg und Luca M. Wefes (23) aus Berlin aus dem Team Conchita Wurst sowie die Berlinerin Bibiane Z (26) aus dem Team Rea Garvey für die Finalshow "Ich will zum ESC! – Die Entscheidung" qualifiziert. Bibiane Z konnte krankheitsbedingt allerdings nicht in der Show nicht auftreten und stand deshalb auch nicht zur Abstimmung.