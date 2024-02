"Super Bowl" 2024: Diese TV-Highlights präsentiert RTL zum Megaevent

In der Nacht zum Montag (12. Februar) findet der diesjährige "Super Bowl" statt. Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden das Endspiel um den NFL-Titel im American Football verfolgen. RTL feiert das Sport-Großereignis mit zwölf Stunden Sendezeit.

Es ist noch lange nicht Ostern, aber es geht ums Ei. Dabei ist für die amerikanische Wirtschaft der Tag des "Super Bowls" wie Weihnachten, Ostern, Unabhängigkeitstag und Geburtstag zusammen. Geschätzte 50 Millionen Dollar geben die Football-verrückten Amerikaner aus, damit sie sich während des gerne mal vierstündigen Sportspektakels (unter anderem!) an 120 Millionen Litern Bier und 1,5 Millionen Chicken Wings laben können. Mehr als "Super Bowl" geht nicht im US-Sport. Und am kommenden Wochenende auch nicht bei RTL. 720 Sendeminuten spendieren RTL und die Schwestersender VOX und Nitro den hiesigen Ei-Fans. Das ergibt Sinn.

Schließlich hat RTL für die Senderechte (für diese und vier weitere Spielzeiten) tief in die Tasche gegriffen und will dem Koop-Partner NFL beweisen, dass man nicht nur fett zahlen, sondern auch fett senden kann. Die Football-Fans, es werden hierzulande immer mehr, werden es danken.

Kansas City Chiefs gelten als Favoriten Regular Season, Play-Offs, Pro Bowl Weekend – alles ist Schnickschnack, wenn man es mit dem Saison-Höhepunkt, dem Finale der Besten, vergleicht. In diesem Jahr sind das die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers. Die 49ers gelten als Herausforderer, denn die Chiefs sind die Vorjahressieger. Die Chiefs um Spielmacher Patrick Mahomes und Tight End Travis Kelce könnten als erstes Team seit den New England Patriots 2005 einen Titel erfolgreich verteidigen. Die 49ers von 2024 um Quarterback Brock Purdy und Runningback Christian McCaffrey wiederum wollen den Legendenstatus der Franchise aus Kalifornien aufpolieren: Zwischen 1982 und 1995 gewannen die 49ers fünfmal den Super Bowl. Außerdem geht's im Eiertanz (Kick-off ist um 15.30 Uhr Ortszeit) um die "Vince Lombardi Trophy" auch um Revanche: 2020 schlugen die Chiefs die 49ers in "Super Bowl LIV" mit 31:20.

Holen die Chiefs ihren dritten oder die 49ers ihren sechsten Sieg? Mehr interessiert die Amerikaner eigentlich nur, ob es Super-Sängerin Taylor Swift rechtzeitig aus Tokio in die VIP-Lounge der Chiefs schafft, um von dort aus ihren Lover Travis Kelce anzufeuern. Und die US-Gemeinden hoffen, dass die Abwasserrohre auch heuer wieder der Flut der kollektiven Pipi-Pausen trotzen. In der Halbzeitpause rauschen nämlich rund 700 Millionen Liter die Rohre hinab – so viel wie es innerhalb von drei Minuten die Fluten an den Niagara-Fällen tun.

Die legendäre Halftime-Show Wer nicht aufs Klo muss oder will, schaut sich die jährlich hochkarätig besetzte und immer wieder kontrovers diskutierte Halftime-Show an. Diesmal tritt R&B-Sänger Usher auf und damit in die Fußstapfen von Legenden wie Michael Jackson (1993), U2 (2002), Paul McCartney (2005), Rolling Stones (2006), Prince (2007), Bruce Springsteen (2009), Madonna (2012) oder zuletzt The Weeknd (2021), der Rap-Legenden um Eminem & Co. (2022) oder Rihanna (2023).

RTL will mittendrin, statt nur dabei sein. Und das geht schon am Samstag los. VOX bildet von 20.15 Uhr bis tief in die Nacht die Vorhut und zeigt die Dokumention mit dem sperrigen Titel "Deutschland im Football Fieber – Der Wahnsinn hinter dem Mega-Event". Der fast zweieinhalbstündige Film entstand am Rande der beiden NFL-Spiele, die 2023 in Frankfurt stattfanden.

Stefan Raab lässt Grüßen Der "Superbowl Sunday" beginnt bei RTL um 20.15 Uhr mit der von Stefan Raab produzierten Spaß-Veranstaltung "American Ice Football". Rund 30 Promis, darunter René Casselly, Pascal Hens, Philipp Boy, Kevin Kuske, Paul Janke, Fabian Hambüchen, Thorsten Legat, Calvin Kleinen, Mimi Kraus, Tobias Wegener, Paco Herb, Ailton, Serkan Yavuz, Adriano Salvaggio, Kevin Großkreutz, Frank Stäbler, Marcel Nguyen sowie Mike Leon Grosch balgen sich dann in vier Teams ("Westside Wessis", "Eastside Ossis", "Northcoast Naughties" und "Southside Smoothies") auf profillosen Bowlingschuhen und immerhin Football-typischer Schutzkleidung auf dem blanken Eis der SAP-Arena in Mannheim live ums Lederei.

Die Einstimmung auf das große richtige Spiel übernimmt dann Nitro. Dort startet um 22 Uhr bei "NFL live" mit Moderator Florian Ambrosius der Countdown zum Superspiel.

Tickets am Schwarzmarkt für 10.000 Dollar Für die Übertragung ist dann RTL zuständig. Der Kölner Sender geht ab 23.15 Uhr live auf Sendung. Jana Wosnitza moderiert, Florian Schmidt-Sommerfeld wird das Spiel gemeinsam mit den Experten Patrick Esume, Markus Kuhn, Mitja Lafere, Sebastian Vollmer und Björn Werner live aus Paradise begleiten. Paradise ist eine Gemeinde, die südlich von Las Vegas liegt, die der Laie aber mit Las Vegas gleichsetzt. Schließlich liegt der Großteil des legendären "Las Vegas Strip", der Vergnügungsmeile von Vegas, auf Paradise-Gebiet. Und eben auch das Allegiant Stadium, in dem rund 70.000 Zuschauer das Event verfolgen werden. Ein Event, für das Tickets auf dem Schwarzmarkt für bis zu 10.000 Dollar weggingen.

Geplant ist die Liveübertragung mit 315 Minuten bis 4.30 Uhr deutscher Zeit. Das kann sich aber noch strecken, falls es Verlängerung geben sollte. Es wird von Fans und Buchmachern ein enges Match erwartet. Wenige Tage vor dem Finale sahen die Wettquoten (1,8:2,8) die 49ers als leicht favorisiert an.

Für alle, die sich den Super Bowl nicht live reinziehen wollen oder können, kann Nitro dann wieder zur TV-Heimat werden. Dort läuft ab 8 Uhr morgens die Wiederholung des Spiels der Spiele.