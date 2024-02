"Biathlon WM": Infos zum Zeitplan, TV-Übertragung, Favoriten, Kader und mehr

Favoritencheck - Damen

Bei den Frauen ist die aktuell Weltcup-Führende Ingrid Landmark-Tandrevold aus Norwegen eine der Top-Favoritinnen. Auch die Französinnen Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon zählen zu den heißen Medaillenanwärterinnen. Ebenso müssen die Italienerinnen Lisa Vittozi und die in dieser Saison durch Krankheiten zurückgeworfene Dorothea Wierer in den Favoritenkreis aufgenommen werden. Auch die schnellen Oeberg Schwestern Hanna und Elvira dürfen sich Hoffnungen auf Top-Platzierungen machen. Die Schwedinnen sind aktuell nicht so stark wie in den vergangenen Jahren, dürfen aber in keinem Fall unterschätzt werden. Bei den deutschen Damen ist in jedem Fall mit der wiedererstarkten Franziska Preuß zu rechnen, welche die vergangene Saison aufgrund von anhaltenden gesundheitlichen Problemen vorzeitig beenden musste. Auch in dieser Saison warf sie eine Corona-Infektion zurück. Davon ließ sie sich aber nicht beirren und meldete sich mit einigen Top-Ten Platzierungen im Weltcup zurück. Auch Vanessa Voigt, die mit ihren Leistungen zuletzt haderte, meldete sich in Antholz mit zwei starken vierten Plätzen eindrucksvoll zurück.