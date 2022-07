Carina Spack beim "Promi-Büßen": Ihre eigene Mutter schämte sich

Als Carina dann noch mal die Bilder von ihrer Auseinandersetzung mit Claudia Obert in der Reality-Show zu sehen bekommt, gehen ihr jedoch schnell weitere "Erklärungsansätze" aus. Die Zuschauer, und auch alle Promis im Buße-Camp, bekommen zu sehen, wie die Ex-Bachelorkandidatin eine erwachsene, fast 60 Jahre alte Unternehmerin zum Weinen brachte. Olivia Jones bricht Carinas Verhaltgen auf ein simples Wort herunter: "Mobbing". Neben plumpen Beleidigungen wurde Carina zudem sehr persönlich: "Weißt du, was wir alle haben und du nicht? Eine Person, die sich freut, wenn wir nach Hause kommen", warf sie Claudia Obert an den Kopf. Dass Obert einen bis dahin unerfüllten Kinderwunsch hatte, wusste die Ex-"Bachelor"-Kandidatin nicht. Das zumindest sagt Carina in der "Runde der Schande" zu Beichte-Abnehmerin Olivia Jones. Unter Tränen erzählt die 26-jährige, dass sie noch lange unter diesem "Fehler" gelitten habe. Ihre Mobbing-Aktion vor der Kamera hatte einen heftigen Shitstorm auf Social Media zur Folge. Inklusive tausender Gewalt- und sogar Morddrohungen. Eine lange Zeit habe sie das Haus nur noch mit Polizeischutz verlassen.

Auch die weiteren Aussagen zeigen noch nicht die Einsicht, die man erwarten möchte. Vielmehr redet sich Calvin um Kopf und Kragen. Dass Frauen, die auf Instagram viel nackte Haut zeigen, "selbst schuld" sind, wenn sie von fremden Männern mit Penis-Bildern belästigt werden, ist für Olivia Jones dann der Höhepunkt von Calvins "notgeiler" Argumentationen, sodass sie einschreitet. "Das, was du sagst, ist gefährlich nah an dem Satz: selbst schuld, wenn sie vergewaltigt wird, wenn sie so rumläuft". Für den 29-jährigen ist es der Moment, in dem er realisiert, wie seine Macho-Sprüche wirklich wirken. Auch wenn er es nicht so gemeint habe, die Argumentation sei jedoch die gleiche, erklärt Dragqueen Olivia Jones. Einsichtig und deutlich getroffen von der Konfrontation kehrt der 29-jährige ins Camp zurück. Seiner Buße, für die nächsten Tage die Wäsche der Frauen zu machen, kommt er sofort am nächsten Tag nach. Vielleicht wird er sogar noch zum Hausmann, zumindest will er in Zukunft sein Verhalten gegenüber Frauen deutlich überdenken.