Quidditch wird in Quadball umbenannt – aus Protest gegen J.K. Rowling

Die beiden Dachverbände der Sportart in Nordamerika, US Quadball und Major League Quadball, gaben am Mittwoch den neuen Namen bekannt, der noch im Sommer eingeführt werden soll. "Diese Namensänderung ist ein Wendepunkt für uns, und wir wollen das Beste daraus machen", erklärten die Gründer der Major League Quadball in einem offenen Brief, der sich an Spielerinnen und Spieler richtet. Nach Angaben der Dachverbände wird der Sport in mittlerweile 40 Ländern von fast 600 Mannschaften gespielt.